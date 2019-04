Cet après-midi, le sélectionneur de l’équipe de France U18, Jean-Luc Vannuchi a dévoilé les noms des 20 joueurs qui participeront au tournoi international de Porto. La compétition qui se déroulera au Portugal du 15 au 22 avril et qui met aux prises les meilleures sélections de jeunes de la planète. Déjà présent lors de la dernière édition, Rayan Aït Nouri (Angers SCO) a de nouveau été sélectionné.

Les jeunes Parisiens Loïc Mbe Soh et Arthur Zagre vont également participer à la compétition tout comme les Monégasques Han Noah Massengo et Khephren Thuram Ulien qui ont déjà joué avec l’équipe première asémiste. Les jeunes tricolores débuteront la compétition contre le Portugal (17 avril à 18h). Ils affronteront ensuite le Danemark (19 avril à 16h) et enfin le Mexique (21 avril à 16h).

La liste :

Gardiens : Lucas Chevalier (Lille OSC) et Guillaume Dietsch (FC Metz)

Défenseurs : Rayan Aït Nouri (Angers SCO), Théo Barbet (Dijon FCO), Alexis Beka Beka (SM Caen), Rayane Doucouré (Stade Rennais), Yann Godard (FC Metz), Loïc Mbe Soh (Paris Saint-Germain) et Arthur Zagre (Paris Saint-Germain)

Milieux : Joris Chotard (Montpellier HSC), Lucas Da Cunha (Stade Rennais), Evann Guessand (OGC Nice), Naël Jaby (Clermont Ferrand), Koba Koindredi (Valencia CF, Espagne), Han Noah Massengo (AS Monaco), Khephren Thuram Ulien (AS Monaco) et Adrien Truffert (Stade Rennais)

Attaquants : Yanis Bengraoui (AJ Auxerre), Ulrick Brad Eneme Ella (FC Liefering, Autriche) et Darell Tokpa (Amiens SC)