Alors que le Nigeria vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Égypte et l’Afrique du Sud vont s’affronter avec l’objectif de retrouver les Super Eagles au tour suivant.

Les Pharaons s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mohamed Al Shenawi dans les buts. Ahmed El Mohamady, Mahmoud Alaa Eldin, Ahmed Hegazi et Ayman Ashraf forment la défense. Le double pivot est constitué de Tarek Hamed et Mohamed El Nenny. Seul en attaque, Marwan Mohsen est soutenu par Mohamed Salah, Abdallah El Said et Trezeguet.

De son côté, l’Afrique du Sud se présente dans un 4-4-2 losange avec Ronwen Williams dans les cages. Le gardien peut compter sur Thamsanqa Mkhize, Buhle Mkhwanazi, Thulani Hlatshwayo et Sifiso Hlanti en défense. Kamohelo Mokotjo évolue en tant que sentinelle auprès de Dean Furman et Bongani Zungu. Aligné en tant que meneur de jeu, Thembinkosi Lorch soutient Lebo Mothiba et Percy Tau.

Les compositions :

Égypte : Al Shenawi - El Mohamady, Alaa Eldin, Hegazi, Ashraf - Hamed, El Nenny - Salah, El Saïd, Trezeguet, Mohsen

Afrique du Sud : Keet - Mkhwanazi, Mkhize, Hlatshwayo, Hlanti - Zungu, Furman, Mokotjo, Lorch - Mothiba, Tau

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10