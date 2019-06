Qui succédera au Cameroun, vainqueur de la dernière compétition il y a deux ans ? La Coupe d’Afrique des Nations 2019 débute officiellement ce vendredi soir avec le match d’ouverture entre l’Egypte et le Zimbabwe au Stade international du Caire. Avec notamment sa star Mohamed Salah, la sélection égyptienne fait partie des favoris pour la victoire finale, et l’équipe de Javier Aguirre Onaindía compte bien débuter sur une bonne note devant son public. En face, les Warriors de Sunday Chidzambga ont pour but d’accéder à la phase finale pour la première fois de leur histoire.

Pour cette première rencontre de cette CAN 2019, le sélectionneur mexicain des Pharaons Javier Aguirre Onaindía opte pour un 4-2-3-1 avec bien évidemment le joueur de Liverpool Mohamed Salah sur un côté. Marwan Mohsen est lui aligné seul en pointe, alors que le joueur d’Arsenal Mohamed Elneny est présent devant sa défense. Côté zimbabwéen, Sunday Chidzambga aligne aussi un 4-2-3-1 avec Marshall Munetsi, nouvelle recrue du Stade de Reims. La star de cette équipe, Khama Billiat, est également titulaire.

Les compositions officielles

Egypte : El Shenawy - A. El Mohamady, Alaa, Hegazy, Mansour - Elneny, Hamed - Trezeguet, El Saïd, Salah - Mohsen

Zimbabwe : Sibanda - Darikwa, Lunga, Mudimu, Hadebe - Munetsi, Nakamba - Karuru, Musona, Billiat - Mushekwi

