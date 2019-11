Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, qui se disputera au Cameroun dans deux ans, ont débuté cette semaine. À l’occasion de cette première journée des qualifications, la Côte d’Ivoire avait rendez-vous avec le Niger au Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Dans cette rencontre du groupe I, les Éléphants ont réussi à s’imposer, mais sur la plus petite des marges (1-0).

Aucune équipe n’a en effet réussi à trouver le chemin des filets en première période, en sachant que le joueur du Toulouse FC Max-Alain Gradel a manqué un penalty (23e). Mais dans le second acte, Kessié s’est chargé d’un autre penalty pour offrir la victoire à son équipe (68e, 1-0). Du coup, la sélection entraînée par Ibrahima Kamara est en tête de la poule I, mais pas toute seule. Car un peu plus tôt dans la journée, Madagascar, surprise de la dernière CAN, a battu l’Ethiopie sur le score de 1-0. Jérémy Morel et ses coéquipiers comptent donc également trois points.

Les résultats du jour :

Madagascar 1-0 Ethiopie : Raveloson (18e)

Côte d’Ivoire 1-0 Niger : Kessié (68e s.p)