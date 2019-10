Après avoir arraché un match nul en fin de rencontre contre l’Allemagne (2-2), l’Argentine termine sa trêve d’octobre avec un match amical contre l’Equateur.

Les hommes de Jorge Célico s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Pedro Ortiz dans les buts. Jhon Espinoza, Dario Aimar, Xavier Arreaga et Pervis Estupinan forment la défense équatorienne. Au coeur du jeu, on retrouve José Cifuentes et Sebastian Mendez derrière Gonzalo Plata, Junior Sornoza et Erick Castillo. Michael Estrada est seul en pointe de l’attaque.

De son côté, l’Argentine opte pour un 4-4-2 avec Agustin Marchesin dans les buts. Juan Foyth, German Pezzella, Walter Kannemann et Marcos Acuna forment la défense. Le double pivot est composé par Leandro Paredes et Rodrigo De Paul alors que les couloirs sont occupés par Nicolas Gonzalez et Lucas Ocampos. Enfin, Lucas Alario et Lautaro Martinez sont associés en attaque.

Les compositions :

Equateur : Ortiz - Espinoza, Aimar, Arreaga, Estupinan - Cifuentes, Mendez - Plata, Sornoza, Castillo - Estrada

Argentine : Marchesin - Foyth, Pezzella, Kannemann, Acuna - Gonzalez, Paredes, De Paul, Ocampos - Alario, Martinez

