La 7e journée d’Eredivisie mettait aux prises le PSV et l’Ajax. Et pour la première fois depuis 2011, il n’y a pas eu de vainqueur au Philips Stadion d’Eindhoven. Alors que les Ajacides avaient disputé et remporté une rencontre de Ligue des champions face au LOSC (3-0), mardi, leurs adversaires recevaient et battaient le Sporting CP à l’occasion de la première journée de la phase de poules de Ligue Europa (3-2).

De Topper, pour ne pas dire Klassieker, appellation réservée à l’opposition entre Ajax et Feyenoord, voyait tout d’abord Quincy Promes ouvrir le score pour les Amstellodamois, superbement servi dans la surface par un Dusan Tadic à l’aise dos au jeu (0-1, 63e). Entré en jeu à la 76e minute, au même moment que le Français Olivier Boscagli, c’est Cody Gakpo qui offrait le ballon de l’égalisation au grand espoir néerlandais - passé par l’Ajax - Donyell Malen (1-1, 78e). Le natif de Wieringen inscrivait-là son 7e but sur ses trois derniers matches. Avec ce nul, les positions restent échangées. L’Ajax est en tête du championnat des Pays-Bas (14 pts), devant le PSV, qui compte le même nombre de points mais une différence de buts qui lui fait défaut.

