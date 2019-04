Après des expériences à Saint-Etienne, Cannes, Dijon, Nice et Lille, Eric Bauthéac a quitté la France pour la côte est de l’Australie il y a deux étés. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives en 24 apparitions sous le maillot du Brisbane Roar cette saison, le Gardois arrive au terme de son contrat. Prolonger ou terminer en apothéose, sur une panenka qui a fait le tour de la planète ? L’attaquant de 31 ans s’est confié en exclusivité à Foot Mercato. Sur son but d’anthologie, sur sa passionnante expérience australienne, sur l’avant et sur son futur aussi. Sans langue de bois. Morceau choisi.

Il était de ceux qui ont intégré le loft du LOSC, sous Marcelo Bielsa et garde un souvenir très mitigé de celui qu’on appelle El Loco. « Eh bien, des souvenirs de lui, non, je n’en ai pas. Je ne l’ai jamais rencontré ce mec-là. Il est venu nous parler deux minutes dans le vestiaire quand on a repris, quinze jours après les autres. En espagnol, il nous a dit « bon, les gars, je ne veux pas de vous, merci, au revoir », puis il est reparti. À part ça, je n’ai jamais côtoyé cette personne. Mais apparemment ce n’était pas la folie de l’autre côté non plus. Parce que nous, les joueurs du loft, on avait gardé nos potes qui eux étaient avec lui. Ils nous disaient que c’était un grand malade. Qu’il faisait n’importe quoi », nous a-t-il raconté.

