L’éviction rocambolesque du sélectionneur de l’Espagne Julen Lopetegui a provoqué un véritable coup de tonnerre dans le monde du football. Consultant pour la chaîne BBC Sport en Angleterre, Gary Lineker avait lancé les hostilités en interpellant le milieu espagnol de Chelsea Cesc Fabregas.

Ce dernier qui n’a pas été appelé pour le Mondial en Russie est lui aussi consultant sur la chaîne anglaise. « Et bien, Cesc Fabregas aura quelque chose à raconter pour ses débuts comme consultant, » avait ainsi confié Lineker sur Twitter. La réponse de l’intéressé n’a pas tardé. « Attendez, je vais peut-être recevoir un coup de téléphone maintenant. » L’ex sélectionneur ibérique appréciera...

Wait, maybe I get a call up now ! https://t.co/4InwsavXZa

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 13 juin 2018