Le 18 avril prochain devait être une belle fête du football espagnol - et basque plus particulièrement - puisque la Real Sociedad et l’Athletic allaient disputer la finale de Copa del Rey au Stade de la Cartuja à Séville. Mais comme bon nombre d’événements sportifs à travers l’Europe, cette finale a aussi été impactée par le coronavirus.

De nombreux médias espagnols comme la Cadena SER dévoilent ainsi ce mercredi après-midi que la rencontre entre les deux équipes basques va être reportée à une date ultérieure. La nouvelle date sera fixée la semaine prochaine.