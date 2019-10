Récemment, Sergio Ramos (33 ans) avait déclaré qu’il se sentait prêt à disputer les Jeux Olympiques avec la sélection espagnole espoirs. Dans une interview accordée à 20 Minutos, le sélectionneur ibérique Luis de la Fuentes se montre réceptif à la volonté du défenseur central du Real Madrid de disputer les JO à Tokyo l’été prochain. Une aubaine pour sa sélection qu’il ne compte pas manquer.

« Pour moi c’est une fierté. C’est une fierté que lui-même, comme d’autres joueurs jouissant d’une grande expérience internationale et de football, puissent venir avec nous et que l’on puisse les sélectionner. Tous les passionnés de football doivent être enthousiastes et fiers que ces joueurs soient disposés à assister à un événement aussi important que les Jeux olympiques. Je ne vais pas dire non aux meilleurs joueurs du monde, » a ainsi commenté de la Fuentes. Pour rappel, le règlement autorise trois jokers âgés de plus de 23 ans pour les Jeux Olympiques.