Auteur d’une saison brillante avec le Betis, Sergio Canales est l’un des tous meilleurs joueurs de cette édition 2018/2019 du championnat espagnol. C’est donc tout naturellement que le nom du joueur de 28 ans commence à être cité comme potentiel sélectionnable. Le principal intéressé s’est exprimé dans l’émission Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

« Je ne sais rien. Je vais travailler à fond, je me sens en grande forme. C’est un objectif que j’ai en tête, c’est le rêve de tout joueur et j’espère pouvoir y arriver », a lancé le joueur passé par Valence et le Real Madrid.