Après avoir rencontré, la France et la Roumanie au tour précédent, l’Espagne et l’Allemagne vont s’affronter pour la finale de l’Euro Espoirs. Une rencontre qui a des airs de revanche puisque c’était l’affiche de l’édition 2017. C’est l’Allemagne qui s’était alors imposée.

Les Espagnols s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Antonio Sivera dans les cages. Martin Aguirregabiria, Jesus Vallejo, Unai Nunez et Junior Firpo composent la défense. Marc Roca et Fabian Ruiz forment le double pivot tandis que Dani Olmo, Dani Ceballos et Pablo Fornals soutiennent l’attaquant de pointe Mikel Oyarzabal.

De son côté, l’Allemagne poursuit dans un 4-3-3. Outre Alexander Nübel qui évolue dans les cages, Lukas Klostermann, Jonathan Tah, Timo Baumgartl et Benjamin Henrichs composent la défense. Suat Serdar, Maximilian Eggestein et Mahmoud Dahoud évoluent au cœur du jeu alors que Luca Waldschmidt est accompagné par Levin Öztunali et Nadiem Amiri en attaque.

Les compositions :

Espagne : Sivera - Aguirregabiria, Vallejo, Nunez, Firpo - Roca, Ruiz - Olmo, Ceballos, Fornals - Oyarzabal

Allemagne : Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs - Serdar, Eggestein, Dahoud - Öztunali, Waldschmidt, Amiri

