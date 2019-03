Dimanche soir avait lieu la rencontre entre les Pays-Bas et l’Allemagne, remportée par ces derniers (2-3), à Amsterdam. Lors de la cérémonie d’avant-match, l’UEFA en a profité pour présenter la mascotte de l’Euro 2020, puisque trois matches de poule et un huitième de finale de cette compétition seront joués dans la capitale néerlandaise, à la Johan Cruyff ArenA.

La mascotte, qui s’appelle Skillzy, a une apparence humaine et est inspirée de la culture du freestyle et du street football. Sa présentation s’est faite en compagnie de Liv Cooke (Britannique) et Tobias Becs (Norvégien), deux freestylers reconnus, qui ont aligné des enchaînement techniques devant les 55 000 spectateurs de la Johan Cruyff ArenA.