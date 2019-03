Nouvelle journée d’éliminatoires pour le prochain Euro ce soir avec une affiche alléchante entre les Pays-Bas et l’Allemagne à la Johan Cruijff ArenA d’Amsterdam. Un duel du groupe C entre les Hollandais qui ont remporté leur premier match haut la main face à la Biélorussie (4-0), alors que les Germaniques démarraient leurs éliminatoires aujourd’hui. Ronald Koeman sortait la grosse équipe, avec Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Wijnaldum, Quincy Promes ou encore Memphis Depay. En face, Joachim Löw optait pour un 3-5-2 avec un duo Sané-Gnabry en pointe, tous deux épaulés par Kroos, Kimmich ou Goretzka. Le Parisien Thilo Kehrer était aligné en tant que piston droit. Au final, les deux équipes nous ont offert un joli spectacle qui s’est conclu sur une victoire germanique sur le score de 3-2.

Très vite, Cillessen sortait une belle parade sur cette frappe de Serge Gnabry (2e). Mais ce sont bien les Oranje qui avaient la maîtrise du ballon, et qui s’approchaient le plus facilement de la surface rivale. C’était cependant sans compter sur ce débordement de Schulz qui centrait pour Leroy Sané. Profitant d’une perte d’équilibre de de Ligt, le Citizen crucifiait Cillessen (0-1, 15e). Et lorsque les Néerlandais parvenaient à réagir, Neuer se montrait décisif sur sa ligne, comme sur cette frappe à bout portant de Babel, qui avait reçu un caviar de Promes (25e). L’ailier hollandais butait encore sur le portier du Bayern après un centre parfait du Sévillan, et ce alors qu’il avait mangé Kehrer (27e). Les Allemands eux n’avaient pas besoin de cinquante occasions pour faire le break, et Gnabry, après avoir repiqué dans l’axe, enchaînait sur un bel enroulé en pleine lucarne (0-2, 35e). Cillessen était bien présent sur la tête de Kehrer (39e). Le Barcelonais sortait même une belle parade devant Sané (40e).

Memphis Depay a encore brillé

Un peu trop statiques et en manque d’idées, les Néerlandais peinaient à se créer de véritables occasions face à des Allemands bien en place et tueurs devant, avec un duo Sané-Gnabry qui en a fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs oranje. Les Hollandais allaient cependant frapper fort dès le retour des vestiaires. Sur un bon centre de Depay, de Ligt s’élevait au-dessus de Kehrer et Rudiger et expédiait le cuir au fond des filets de la tête (1-2, 48e). Les troupes de Koeman étaient mieux dans le jeu, et ce qui devait arriver arriva. Après un une-deux avec un peu de réussite avec Wijnaldum dans la surface, Memphis Depay plaçait le ballon au ras du poteau droit de Neuer pour égaliser (2-2, 64e). Les Allemands étaient complètement inoffensifs et dominés croulaient sous les assauts d’une équipe menée par un Depay excellent, mais ils tenaient encore et encore. Et sur une des rares occasions allemandes, Reus, fraîchement entré, servait Nico Schulz qui battait Cillessen d’un bon intérieur du pied (2-3, 89e) ! Une fin de match inattendue et cruelle pour les locaux, qui étaient pourtant bien supérieurs. L’Irlande du Nord, qui a vaincu la Biélorussie, reste première, devant l’Allemagne. Les Pays-Bas sont troisièmes.

La Belgique, qui a frappé fort d’entrée avec sa victoire contre la Russie (3-1), se déplaçait à Chypre, le leader du groupe après son succès 5-0 face à Saint-Marin. Avec les deux frères Hazard titulaires notamment, les Diables Rouges n’ont cependant eu aucun mal à se défaire de leur adversaire du soir, avec cette victoire 2-0. Eden Hazard mettait rapidement les siens devant d’une belle frappe depuis l’entrée de la surface (0-1, 10e). Quelques minutes plus tard, Michy Batshuayi doublait la mise après avoir éliminé le portier chypriote (0-2, 18e). Les hommes de Roberto Martinez étaient bien supérieurs à leur adversaire du soir et continuaient donc de se procurer des occasions, avec un bon Youri Tielemans notamment, mais n’ont plus réussi à faire trembler les filets adverses. Les Belges caracolent déjà en tête de leur groupe, étant la seule équipe à avoir remporté les deux matchs disputés jusqu’ici.

Les résultats du soir

Groupe C

Irlande du Nord 2 - 1 Biélorussie

Evans (30e), Magennis (87e) - Stasevich (33e)

Pays-Bas 2 - 3 Allemagne

De Ligt (48e), Depay (64e) - Sané (15e), Gnabry (34e), Schulz (89e)

Groupe G

Pologne 2 - 0 Lettonie

Lewandowski (76e), Glik (84e)

Slovénie 1 - 1 Macédoine

Zajc (34e) - Bardhi (47e)

Groupe I

Chypre 0 - 2 Belgique

Hazard (10e), Batshuayi (18e)