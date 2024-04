Mesut Özil taillé par un ancien coéquipier

Depuis quelques mois, l’ex-footballeur Mesut Özil s’est lancé dans la musculation, optant pour une reconversion inattendue. Le champion du monde allemand de 2014 a subi une transformation physique notable, qu’il partage fièrement sur ses réseaux sociaux. Alors que la plupart des footballeurs ou anciens joueurs le félicitent, à l’image d’Antonio Rüdiger ou encore de Rio Ferdinand, Mario Gomez, lui, exprime des réserves. Dans le podcast Phrasenmaher, l’ancien buteur du Bayern et de la Mannschaft se montre plus sceptique.

« Tout d’abord, c’est admirable la façon dont il réussit. Cependant, je suis quelqu’un qui croit au juste milieu parce que j’ai connu des fluctuations dans les deux sens et je sais que les extrêmes ne mènent souvent à rien de bon. Je ne sais pas quelle est sa mission derrière tout ça. Cela a l’air un peu grossier et ce ne serait pas mon truc. Il a aussi joué avec Cristiano Ronaldo et il pense peut-être : "maintenant j’ai le temps de devenir un petit Cristiano" », a-t-il expliqué dans le podcast. Mesut Özil appréciera.