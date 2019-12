Le groupe de la mort. C’est ainsi que l’on peut qualifier la poule de la France pour l’Euro 2020. En effet, les Bleus affronteront l’Allemagne et le Portugal pour les premiers tours de cette compétition. Et ce mode de tirage ne plaît pas à tout le monde. Si les Français espéraient mieux, les Allemands sont loin d’être ravis. C’est le cas de Joshua Kimmich qui ne comprend pas comment trois sélections aussi importantes peuvent se retrouver dans le même groupe. Le joueur du Bayern Munich a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de ce mode de fonctionnement.

« Franchement, j’ai du mal à comprendre le procédé de ce tirage au sort avec une poule qui rassemble les deux derniers champions du monde (France et Allemagne) et le champion d’Europe en titre (Portugal). On se demande vraiment pourquoi nous avons fourni autant d’efforts pour finir la phase de qualification en tête de notre poule, peste le défenseur de la Mannschaft par des propos relayés par L’Équipe. Mais c’est forcément un groupe ultra relevé qui s’annonce spectaculaire, autant pour les joueurs que pour les spectateurs. »