Avant l’Euro de la catégorie U19 en Arménie (14-27 juillet) et le Mondial féminin, qui aura lieu en France (7 juin-7 juillet), sera disputé l’Euro U17, dans trois semaines, en République d’Irlande. L’UEFA vient de publier le calendrier de la compétition qui se déroulera du 3 au 19 mai prochain. Reversée dans le groupe B, l’équipe de France débutera la compétition face à l’Angleterre le vendredi 3 mai, au City Calling Stadium de Longford (21h), avant d’affronter la Suède le lundi 6 mai (19h), au Tallaght Stadium de Dublin et de conclure la phase de poules face aux Pays-Bas le jeudi 9 mai (18h30), à l’UCD Bowl de Dublin.

Les deux premiers des quatre groupes seront qualifiés pour les quarts de finale, disputés les dimanche 12 et lundi 13 mai. Les demi-finales sont quant à elles programmées le jeudi 16 mai, alors que la finale est prévue le dimanche 19 mai à 18h30, toujours au Tallaght Stadium de Dublin. Si les Bleuets de Jean-Claude Giuntini, qui disputeront deux matches de préparation face à la Turquie au CNF de Clairefontaine, les 16 et 18 avril prochains, passent les poules, il se retrouveront face à l’un des deux premiers du groupe A, composé de la République Tchèque, de la Belgique, de la Grèce et de la République d’Irlande, pays organisateur.