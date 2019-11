Gravement blessé à la cheville lors du match nul d’Everton face à Tottenham (1-1), le milieu portugais des Toffees André Gomes avait quitté la pelouse sous assistance respiratoire. Plus tôt dans la soirée, le manager du club anglais Marco Silva avait précisé que son joueur se trouvait à l’hôpital.

Everton vient de publier un communiqué médical dans lequel est précisé que l’international lusitanien se ferait opérer lundi. Les premiers examens effectués ont révélé que Gomes souffrait d’une fracture de la cheville droite. La saison du milieu de terrain pourrait être fortement compromise.

