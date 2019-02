Les temps sont durs à Everton. Avec cinq défaites sur leurs six derniers matches, toutes compétitions confondues, les Toffees stagnent au classement du championnat (ils sont actuellement 9e de Premier League). Une situation qui pourrait pousser les dirigeants d’Everton à considérer un changement d’entraîneur, alors que le contrat qui lie l’actuel coach, Marco Silva, aux Blues, expire en 2021. Et il pourrait être remplacé par Marcelo Bielsa, qui se trouve dans le viseur des dirigeants d’Everton, comme l’indique The Daily Mirror.

L’entraîneur argentin, actuellement à la tête de Leeds United (2e de Championship), impressionne les dirigeants du club basé à Liverpool, malgré l’affaire du « Spygate », qui a fait couler beaucoup d’encre en Angleterre. L’arrivée d’El Loco à Everton pourrait être toutefois difficile à conclure s’il parvenait à faire monter Leeds en première division.