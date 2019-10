Auteur d’un but et d’une passe décisive lors de la victoire du Barça à Eibar (3-0) ce samedi, Antoine Griezmann a brillé. Associé à Lionel Messi et Luis Suarez devant, l’attaquant français a semblé plus en confiance qu’en début de saison.

L’ancien de l’Atlético de Madrid est dorénavant le joueur le plus décisif de Liga avec quatre buts et trois passes décisives depuis le début de la saison. Heureusement pour ses adversaires qu’il est encore en rodage avec le Barça.