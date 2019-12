De mieux en mieux au fil des matches, Antoine Griezmann (28 ans) trouve peu à peu son rythme de croisière avec le FC Barcelone. Le Français s’est de nouveau illustré avec un but contre la Real Sociedad (2-2) et a été à l’origine du second signé Luis Suarez. Au micro de la Movistar, l’attaquant formé au sein du club basque est revenu sur ce match particulier pour lui.

« Les deux équipes ont eu leur moment pendant le match. Lorsque nous avons égalisé à 1-1, nous avons retrouvé la confiance et créé des occasions. Alors c’est la Real qui a égalisé en seconde période. À partir de ce moment, les deux équipes ont cherché le troisième but » a-t-il tout d’abord expliqué. Il est ensuite revenu sur ce but qu’il n’a pas célébré : « je ne célébrerai jamais un but contre la Real. Je ne l’ai pas fait non plus dans l’ancien Anoeta, ni maintenant. J’ai beaucoup de respect pour tout ce qu’ils m’ont donné »