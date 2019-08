Deux équipes en quête de rachat. Battu d’entrée sur la pelouse de Bilbao (1-0), sur un chef d’oeuvre d’Aritz Aduriz, le FC Barcelone tentera de rectifier le tir face au Betis, au Camp Nou, à l’occasion de la 2e journée de Liga. Des Beticos qui, avec Nabil Fekir, avaient également chuté face au Real Valladolid en ouverture (1-2).

Pour cette rencontre, Ernesto Valverde fait face à un casse-tête devant. Luis Suárez, Léo Messi et Ousmane Dembélé sont blessés et absents ! Le Barça se présente ce soir avec une défense type, un milieu composé de Busquets, Sergi Roberto et de Jong et d’une attaque expérimentale avec Rafinha, Griezmann et Carles Pérez. Côté Betis, Rubi propose un 4-3-3 offensif, avec Canales, William et Guardado au milieu et le trio offensif composé de Loren, Tello et Fekir.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Sergi Roberto, de Jong - Rafinha, Griezmann, Carles Pérez

Betis : Dani Martin - Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza - Canales, William, Guardado - Fekir, Loren, Tello

