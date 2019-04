Actuellement en tête de la Liga avec 10 points d’avance sur son plus proche poursuivant l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone est également en finale de la Coupe du Roi et en quart de finale de la Ligue des Champions (rencontre aller contre Manchester United à suivre en direct sur notre live commenté). Pour le moment en phase avec ses objectifs, le club blaugrana se prépare à une fin de saison dantesque. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le coach des Catalans, Ernesto Valverde a fait le point sur les prochaines échéances.

« Les trois titres sont à la fois proches et lointains. Tout dépend de petites choses, et nous n’avons pas encore gagné, tout reste à faire. Nous avons commencé lors du mois de juillet, nous avons parcouru un long chemin, nous sommes au point culminant. Tout gagner serait le mieux [...] Historiquement le Barça a remporté la Liga quand il a remporté la Ligue des Champions. La Ligue des Champions motive les supporters et les joueurs. Mais cela ne nous empêchera pas forcément de nous trahir dans une partie où l’on sera moins bien pendant 15 minutes. La Liga vous marque de la première minute à la dernière. Pour être performant dans les autres tournois, il faut être bon dans le championnat national. Pour moi, la Liga est fondamentale. »