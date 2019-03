Titulaire mercredi soir lors de la demi-finale retour de Copa del Rey face au Real Madrid (victoire 3-0 du FC Barcelone), Ousmane Dembélé a réalisé une belle performance. Auteur d’une passe décisive pour Luis Suarez sur l’ouverture du score, l’international français a ensuite centré vers l’Uruguayen, devancé par Raphaël Varane qui a marqué contre son camp. Et avant le Clasico en Liga prévu ce samedi (20h45, à suivre en direct sur notre site), Ernesto Valverde est revenu sur les atouts du Français.

« Le football est un jeu d’équilibre et il y a des joueurs qui doivent prendre des risques dans certaines zones du terrain, comme les attaquants et les dribbleurs. Le problème, c’est quand le ballon est perdu dans une zone sensible. Ousmane Dembélé nous apporte beaucoup de choses, il a une capacité à dribbler incroyable, il est rapide et nous espérons qu’il prenne les bonnes décisions », a expliqué le technicien du Barça en conférence de presse d’avant-match.