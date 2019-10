Suite et fin de cette deuxième journée de la phase de poules de Ligue des Champions avec une sacrée affiche. Ce choc qui oppose le FC Barcelone à l’Inter s’annonce passionnant et à ne rater sous aucun prétexte pour les fans de foot, avec deux équipes qui veulent retrouver les sommets européens. Côté catalan, il y aura du beau monde sur la pelouse, avec Antoine Griezmann et Luis Suarez devant, mais aussi Frenkie de Jong ou encore Arthur dans l’entrejeu. Lionel Messi est encore incertain, même si les dernières informations semblent indiquer qu’il sera titulaire. En face, une belle formation de l’Inter qui sera certes privée de Romelu Lukaku, mais qui pourra compter sur un Arturo Vidal qui aura envie de se montrer face à son ancien club.

D’autant que, comme vous en avez désormais pris l’habitude depuis plusieurs mois, il va falloir continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal ou sur beIN Sports, comme les fans français de la coupe aux grandes oreilles en avaient pris l’habitude les saisons précédentes. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété du groupe Altice et plus précisement de SFR qui diffusera en direct la rencontre opposant la formation coachée par Ernesto Valverde et celle entraînée par Antonio Conte sur RMC Sport 1. Pas de doutes, vu les récents résultats des deux équipes, le spectacle est garanti et à ne pas rater.

Regarder le match de foot FC Barcelone vs Inter Milan en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette première journée de C1 qu’en streaming. En effet, le groupe Altice peine à trouver des accords de distribution avec les principales chaînes de TV de l’hexagone telles que Canal + pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis 1955. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT (Over The Top ou "hors offre du fournisseur d’accès à l’internet" comme on l’appelle en France) de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus cohérente par rapport à votre besoin, à l’endroit où vous allez regarder cet affrontement hispano-italien mais aussi le type d’équipements que vous allez utiliser pour le visionner. Ce stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette, ainsi que sur votre smartphone.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Barça vs Inter directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre XXL installé tranquillement chez vous dans votre salon. Une affiche alléchante qui sera arbitrée par Damir Skomina, 43 ans. Un arbitre slovène bien connu des fans de football puisqu’il est souvent au sifflet lors de grosses affiches européennes. C’est lui qui avait notamment arbitré la finale de Ligue des Champions remportée par Liverpool face à Tottenham en juin dernier.

