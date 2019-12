Prévu le 26 octobre au Camp Nou, le premier duel Barça-Real de la saison avait été reporté en raison d’épisodes de violence en Catalogne. Il aura finalement lieu ce soir, à 20h. Après dix-sept journées et seize matches disputés, Blaugrana et Merengue se partagent la tête de la Liga (35 points), quatre points devant le Séville FC. Ce Clasico aura donc un peu plus de saveur !

Pour l’événement, Ernesto Valverde est privé de Dembélé et Arthur. Il choisit d’aligner un 4-3-3 classique, avec ter Stegen dans le but, une défense composée de Nelson Semedo, Piqué, Lenglet et Jordi Alba, qui a fait son retour contre la Real Sociedad après plus d’un mois d’absence. Au milieu, où une bataille devrait faire rage, Busquets est forfait de dernière minute, remplacé par Rakitic, qui sera aidé par Sergi Roberto et de Jong. Devant, le trio Messi, Suarez, Griezmann est bien là. En face, Zinedine Zidane doit faire face à plusieurs défections. Marcelo, James, Hazard, Asensio et Lucas Vazquez manquent à l’appel. Le 4-4-2 en diamant est ce soir composé de Courtois au but, Carvajal, Varane, Ramos et Mendy derrière. Au milieu, le trio Casemiro, Kroos, Valverde est rejoint par Isco. Devant, Benzema et Bale tenteront de percer la muraille blaugrana.

Les compositions d’équipes :

Barça : ter Stegen - Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Sergi Roberto, Rakitic, de Jong - Messi, Suarez, Griezmann

Real : Courtois - Carvajal, Varane, Piqué, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos, Isco - Bale, Benzema