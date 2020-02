Si le FC Barcelone est en ballotage favorable pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions (1-1 à l’aller), il devra jouer un match retour contre Naples avec beaucoup d’absents. Luis Suarez et Ousmane Dembélé sont blessés alors que Sergio Busquets et Arturo Vidal seront suspendus. Cela handicape un effectif déjà pas très large. Sergio Busquets et Ivan Rakitic, ciblent directement les dirigeants blaugranas, qu’ils jugent responsables de cette situation.

Dans des propos rapportés par ESPN, Sergio Busquets a déclaré : « nous prendrons le match retour avec ce que nous avons. Nous n’avons pas d’équipe profonde parce que, malheureusement, c’est comme ça que c’était prévu ». Des mots rejoints par Ivan Rakitic : « nous avons une petite équipe mais les responsables le savaient. La solution est ce qu’elle est. Ceux qui sont disponibles auront beaucoup de travail car nous avons un match important au match retour. » Tout est dit.