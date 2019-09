Troisième de Ligue 1 après son succès face à Reims (1-0) dimanche dernier, le FC Nantes réalise un début de saison probant. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Strasbourg vendredi, Christian Gourcuff s’est étonné de la sérénité qui s’est emparée du club nantais en interne.

« Je trouve ici une sérénité qui m’étonne dans les rapports entre les gens. Si vous me connaissez un peu, je suis plus détendu en conférence de presse par exemple. Le plus difficile, c’est quand on ne sent pas d’élan en interne. Mais quand on est bien, qu’il n’y a pas de problème, c’est très appréciable », a ainsi confié Gourcuff. Reste à savoir si cette quiétude va perdurer après le déplacement en Alsace...

