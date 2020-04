Anthony Limbombe accueille une mauvaise nouvelle. Comme le rapportent les médias belges, l’attaquant du FC Nantes a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Bruges à 800 € d’amende et un mois de retrait de son permis de conduire. L’international belge (1 sélection) avait été flashé en août 2018 à 172 km/h sur la E403 à Ardoye, dans la Région flamande.

Ces sanctions lui ont été infligées en octobre dernier mais Anthony Limbombe en avait fait appel. La justice belge n’a cependant pas changé son discours et a confirmé l’amende de 800 € et le retrait de son permis pour un mois, via un premier procès le 20 novembre devant le tribunal de police et un second ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Bruges.