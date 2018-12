Ce mercredi matin, la LFP annonçait le report des rencontres Nantes - Montpellier (prévu initialement le 15 décembre à 20h) et Nice - Saint-Etienne (prévu le vendredi 14 décembre 20h45). Les préfectures de Loire-Atlantique et des Alpes-Maritimes ont ainsi demandé à la LFP de reporter ces matchs « en raison de l’actualité et de l’affectation des forces de l’ordre sur d’autres missions. »

Présent en conférence de presse, Vahid Halilhodzic l’entraîneur du FC Nantes s’inquiète de ces reports à répétition. « Cela nous pose beaucoup de problèmes. Les mois de janvier et février seront très chargés, je ne sais pas comment on va s’organiser avec tous ces matchs. Cela peut influencer beaucoup de choses. Il y a déjà deux matchs reportés, peut-être trois avec celui du PSG. Aujourd’hui je suis un petit peu inquiet. Cela fait deux semaines qu’on ne joue pas. Le rythme de compétition manque », a ainsi commenté le technicien nantais.