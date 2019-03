Formé au FC Nantes, Valentin Rongier n’a pour le moment jamais quitté les Canaris. Lors du dernier mercato estival, un intérêt de l’Olympique de Marseille avait alors été évoqué, mais le milieu de terrain français n’a finalement pas bougé, lui qui est encore sous contrat avec le FCN jusqu’en juin 2022. Invité du « Canal Football Club » ce dimanche sur Canal +, le joueur de 24 ans est donc revenu sur le sujet.

« Oui, il y a eu des contacts, il y a eu des rencontres (cet été, ndlr). Après, ça n’est pas allé plus loin et depuis il n’y pas eu de contacts en plus. (...) L’Olympique de Marseille, c’est un grand club de notre championnat donc forcément, quand un club comme ça s’intéresse à vous, ça vous fait réfléchir », a déclaré Valentin Rongier.