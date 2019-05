La Fédération des Culs Rouges, association de supporters du FC Rouen qui fête ses 120 ans cette année, est entrée au capital du club qui évoluera en National 2 la saison prochaine, apprend-on dans un communiqué. L’association regroupant des fans et sympathisants du club normand, fondée sur le modèle des trusts anglais, détient désormais 6,25% des parts de la nouvelle société. Après les Kalons de Guingamp et le nouveau projet du SC Bastiais, Rouen compte à son tour sur ses supporters pour retrouver les sommets.

« Fin 2018, une opération de financement participatif avait rassemblé plus de

400 donateurs, permettant de lever quelques 38 000 euros. La société, dont la vocation est de gérer l’équipe première du Football Club de Rouen, a été officiellement créée le vendredi 6 mai avec le versement des fonds et la signature des statuts », peut-on lire dans un communiqué. Quinze ans après le dernier passage du club en Ligue 2, le FC Rouen ne manque pas d’ambition et peut compter sur ses Culs Rouges pour accompagner les Diables Rouges jusqu’au niveau national puis professionnel.