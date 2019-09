Comme annoncé fin juillet, Zinedine Zidane est inclus pour la première fois en tant qu’ICÔNE FUT 20. EA Sports a donc dévoilé ce matin la version modélisée du champion du monde 98 disponible dans trois cartes différentes et à trois époques différentes sur Fifa Ultimate Team.

La période 1995-96 à Bordeaux, la période 1996-98 Juve et Coupe du Monde 98 et la période 2000-03, celle des Galatactiques et de sa volée merveilleuse en finale de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Trois périodes, trois notes différentes et surtout trois looks différents. Lequel allez vous préférer ? On vous laisse choisir et nous donner le Zizou de votre choix ! Pour rappel, FIFA 20 sort le 27 septembre prochain.

