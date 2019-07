La bataille entre les deux géants de la simulation de football continue. Alors que PES 2020 a dévoilé sa jaquette présentant pas moins de quatre joueurs, c’est au tour de FIFA 20 de présenter sa dernière couverture, à savoir celle de l’Ultimate Version. Et cette dernière n’est pas représentée par n’importe qui.

Zinedine Zidane, sous le maillot du Real Madrid, est mis en avant par EA Sport et sera disponible en ICÔNE et donc jouable dans la prochaine version de FIFA 20 « De retour dans EA SPORTS FIFA après plus d’une décennie, Zinedine Zidane est inclus pour la première fois en tant qu’ICÔNE FUT 20, rejoignant donc Andrea Pirlo, Didier Drogba, Ian Wright, et Ronald Koeman en tant que dernières légendes du roster de stars de FIFA 20. Zidane sera également présent sur la couverture de l’Edition Ultimate de FIFA 20, comme Eden Hazard et Virgil Van Dijk sur les autres éditions. La plus demandée des ICÔNES à ce jour, Zidane revendique de nombreux temps-forts dans sa carrière avec la Juventus, le Real Madrid, et la France qu’il a mené à une victoire en Coupe du Monde » communique l’entreprise américaine. Pour rappel, la sortie du jeu est prévue pour le 27 septembre 2019.

Un jour, un homme a mit une Panenka à Buffon en finale de CDM ! Le seul, l'unique, Zinedine Zidane, également en ICÔNE sur #FUT20 ! Bientôt il marchera sur la lune !

Précommandez l'Edition Ultime avant le 5 août pour avoir un #OTW ➡ https://t.co/oVaz1kXqAd pic.twitter.com/4N3lKNc9ou — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) July 30, 2019

