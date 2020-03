Depuis plusieurs semaines, le coronavirus, qui aujourd’hui est considéré comme une pandémie, frappe tous les continents (plus de 130 000 cas et près de 5 000 décès). Ainsi, la FIFA a proposé son aide à l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) pour lutter contre le Covid-19.

Le président de la plus haute instance du football, Gianni Infantino, a rencontré ce jeudi le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les deux hommes se sont réunis au siège de l’OMS à Genève pour discuter de la manière dont le football peut aider l’Organisation mondiale de la Santé contre le coronavirus. « Les instances dirigeantes du sport et les décideurs doivent toujours garder à l’esprit que la santé passe avant tout », ont-ils rapporté dans une déclaration commune.

