Joueur d’Ostende depuis l’été 2015, David Rozehnal (37 ans) a décidé de dire stop et met un terme à sa carrière. Passé au Paris Saint-Germain, à Newcastle, à la Lazio et Lille, il a notamment remporté le Championnat de France en 2011. Le club belge a expliqué sur les réseaux sociaux les raisons de cette décision. Moins utilisé cette saison que les deux dernières, il était rentré en République Tchèque en décembre dernier pour des problèmes familiaux.

Il s’en est d’ailleurs expliqué via un communiqué : « Ma famille est maintenant la chose la plus importante et je veux me concentrer là-dessus. Je tiens à remercier tous les fans du KVO pour l’accueil chaleureux et tous mes coéquipiers, membres du personnel et employés pour les années fantastiques, et j’espère que les circonstances nous permettront de nous dire au revoir dans la Versluys Arena. »