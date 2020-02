Flamengo domine le football sud-américain ! Après avoir remporté la Copa Libertadores et été sacré champion du Brésil, les Rouge-et-Noir se sont adjugés un nouveau trophée, la Recopa Sudamericana (l’équivalent de la Supercoupe d’Europe). Dans une confrontation aller-retour, le club de Rio de Janeiro a dominé la formation équatorienne d’Independiente del Valle.

Après avoir fait 2-2 au match aller, Flamengo a remporté le second acte cette nuit 3-0 au Stade Maracaña. Double buteur héroïque en finale de la Copa Libertadores, Gabriel Barbosa a profité d’une mésentente entre un défenseur et son gardien pour ouvrir le score. Gerson a ensuite inscrit un doublé et scellé la victoire des siens. C’est la première fois que Flamengo remporte ce trophée.