En 2020, notre chaîne Youtube évolue ! Alors que nous avons récemment atteint la barre du million d’abonnés, nous avons décidé de nous rapprocher davantage de notre communauté en lançant des nouveaux programmes comme la FAQ de Foot Mercato.

Chaque mois, nous vous invitons à poser vos questions sur un thème précis choisi par nos soins sur nos différents réseaux sociaux. Pour cette grande première, nous avons choisi le thème du mercato et ses coulisses. Vous avez été nombreux à poser vos questions et découvrez les réponses de nos journalistes Constant Wicherek et Frédéric Yang.