Dans le reportage de TF1, Secrets d’une victoire, Lilian Thuram est revenu sur la fameuse demi-finale du mondial 1998 qui mettait aux prises la France et la Croatie. Une rencontre où les Croates prenaient l’avantage au retour des vestiaires par l’intermédiaire de Davor Suker. Une réalisation qui a eu l’effet d’un tournant dans l’esprit de Lilian Thuram : « En fait quand j’abordais les matches de l’équipe de France je me demandais est-ce que tu es prêt à mourir sur le terrain est-ce que tu es vraiment prêt à mourir sur le terrain. »

Alors qu’il n’avait jamais inscrit le moindre but avec l’Équipe de France, le latéral droit profitait d’un excellent travail de Youri Djorkaeff. Il remettait les deux équipes à la surprise générale et même lui n’y croyait pas totalement :« Je crois que je voulais tirer d’un côté la balle est partie de l’autre. J’ai eu des flashs, mais s’il n’y avait pas eu d’image je n’aurais jamais pu l’expliquer. » Le joueur de Parme mettait ensuite un doublé et qualifiait la France pour la finale de la Coupe du monde.