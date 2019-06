Après avoir terminé respectivement 1re et 3e de leurs groupes, la France et le Brésil se retrouvent pour la phase à élimination direct. Un huitième de finale inédit dans la compétition pour les deux pays qui auront leur mot à jouer. Les Bleues de Corine Diacre s’avancent en tant que favorites mais les Brésiliennes ne manquent pas d’expérience.

A domicile, les Tricolores s’articulent dans un 4-4-2 avec Sarah Bouhaddi dans les cages. Manon Torrent, Griedge Mbock, Wendie Renard et Amel Majri forment la défense tandis qu’Amandine Henry et Elise Bussaglia constituent le double pivot. Viviane Asseyi et Eugénie Le Sommer prennent les couloirs alors que Valérie Gauvin est soutenue en pointe de l’attaque par Kadidiatou Diani.

De son côté, le Brésil se présente dans un 4-3-3 avec Barbara dans les buts. La gardienne peut compter sur Leticia Santos, Kathellen Sousa, Monica Hickmann et Tamires en défense. Alignée en tant que sentinelle, Formiga est accompagnée au cœur du jeu par Thaisa et Marta. Enfin, la ligne d’attaque est composée de Ludmila, Cristiane et Debinha.

Les compositions :

France : Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Bussaglia, Henry - Asseyi, Le Sommer - Diani, Gauvin

Brésil : Barbara - Leticia, Sousa, Hickmann, Tamires - Thaisa, Formiga, Marta - Ludmila, Cristiane, Debinha

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10