Après avoir glané deux succès contre la Croatie et l’Angleterre, la France et la Roumanie vont s’affronter pour la troisième journée du Groupe C. A la clef, une possible qualification pour les demi-finales. D’ailleurs, en cas de match nul, les Tricolores et les Roumains rejoindront l’Espagne et l’Allemagne dans le dernier carré.

Les Bleus de Sylvain Ripoll s’organisent dans un 4-3-3 avec Paul Bernardoni dans les cages. Kelvin Amian, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Malang Sarr forment la défense. Aligné en sentinelle, Lucas Tousart est accompagné par Matteo Guendouzi et Olivier Ntcham. Enfin, Jean-Philippe Mateta est accompagné par Jonathan Ikoné et Marcus Thuram en attaque.

De son côté, la Roumanie propose également un 4-3-3 où Ionut Radu est dans les buts. Christian Manea, Ionut Nedelcearu, Adrian Rus et Radu Boboc composent la défense. Alexandru Cicaldau, Dragos Nedelcu et Darius Olaru forment l’entrejeu roumain. Enfin, Ianis Hagi et Florinel Coman épaulent George Puscas en attaque.

Les compositions :

France U21 : Bernardoni - Amian, Upamecano, Konaté, Sarr - Guendouzi, Tousart, Aouar - Ikoné, Mateta, Thuram

Roumanie U21 : Radu - Manea, Nedelcearu, Rus, Boboc, - Cicaldau, Nedelcu, Olaru - Hagi, Puscas, Coman

