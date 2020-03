La planète football est quasiment à l’arrêt mais en Turquie, on continue de jouer malgré la prolifération de la pandémie de coronavirus. Le derby d’Istanbul entre Galatasaray et Besiktas va avoir lieu.

A domicile, Galatasaray s’organise dans un un 4-1-4-1 avec Fernando Muslera dans les buts. Devant lui Mariano, Ryan Donk, Marcao et Marccelo Sarrachi prennent place. Mario Lemina est aligné en tant que sentinelle. Seul en pointe, Radamel Falcao est soutenu par Sofiane Feghouli, Younés Belhanda, Jean-Mickaël Seri et Henry Onyekuru.

De son côté, Besiktas opte pour un 4-2-3-1 avec Loris Karius comme dernier rempart. Il peut compter sur Gokhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz et Caner Erkin en défense. Le double pivot est assuré par Mohamed Elneny et Atiba Hutchinson. Tyler Boyd, Kevin-Prince Boateng et Georges-Kevin Nkoudou soutiennent Burak Yilmaz.

Les compositions :

Galatasaray : Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Sarrachi - Lemina - Feghouli, Belhanda, Seri, Onyekuru - Falcao

Besiktas : Karius - Gönül, Vida, Ruiz, Erkin - Elneny, Hutchinson - Boyd, Boateng, N’Koudou - Yilmaz