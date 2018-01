Rares sont les titis parisiens à s’être imposé au sein de l’effectif pléthorique du club de la Capitale. Aujourd’hui, deux hommes peuvent se vanter d’en faire partie : Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe. Si le premier est un titulaire indiscutable, le deuxième prend du galon au contact de Thiago Silva et Marquinhos. Avec seulement trois défenseurs centraux de métier, le jeune défenseur de 22 ans a parfaitement su profiter de la situation pour se faire une place. Doté d’un bon sens du placement, d’une excellente qualité de relance, et surtout d’un physique imposant, Presnel Kimpembe impressionne.

Dans une interview accordée au Parisien, son aîné, William Gallas, est totalement sous le charme. « Il y a un mec au-dessus du lot, c’est le Parisien Presnel Kimpembe. Lui, je peux vous dire qu’il va réussir car il ne brûle pas les étapes. J’en connais beaucoup qui, à sa place, auraient déjà quitté le PSG. Lui il est resté. Et il apprend énormément aux côtés de Marquinhos et Thiago Silva. Même s’il joue pas mal au PSG (1303 minutes jouées, NLDR) il va encore éclore. » Si le natif de Beaumont-sur-Oise fait partie intégrante du groupe des Bleus depuis plus d’un an, ce dernier n’a toujours pas connu la moindre sélection avec les A. Une donnée qui est bien loin d’inquiéter Gallas. « Kimpembe, c’est le futur des Bleus. Dans deux ans, je le vois comme un titulaire indiscutable en équipe de France. »