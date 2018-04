On connaît désormais l’affiche de la finale de Gambardella. Un peu plus tôt dans l’après-midi, Tours a étrillé Orléans sur le score de 5-2. Les deux équipes se sont tenues en respect pendant une mi-temps (2-2 à la pause) mais les Tourangeaux ont accéléré durant la seconde période avec trois buts signés Bouzrara et Berthelot (qui a même marqué un triplé au final).

Le Tours FC sera accompagné au stade de France le 8 mai prochain par Troyes. L’ESTAC est venu à bout de Brest en Bretagne après une séance de tirs au but épique (1-1, 6-5 t.a.b.). Le Troyen Labyad (2e) avait ouvert le score avant que Pintor lui réponde (52e).