À 32 ans, Gerard Piqué a encore des défis à relever dans sa carrière. Champion d’Europe (2012) Champion du monde (2010) et vainqueur de trois Ligue des champions avec le FC Barcelone (2009, 2011 et 2015), le défenseur central a une idée en tête pour l’été prochain. Comme son partenaire de la sélection, Sergio Ramos, l’ancien joueur de Manchester United pourrait disputer les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Une possibilité que n’exclut pas l’international espagnol (105 capes, 5 buts) car trois joueurs de plus de 23 ans peuvent participer à cette compétition avec les U21 nationaux.

« On ne sait jamais. Dans la vie, il ne faut rien jeter. Je n’ai jamais rien exclu dans la vie, alors pourquoi pas ? Je n’aime pas me fermer des portes. Toutes les portes sont ouvertes », a expliqué le défenseur barcelonnais dans l’émission El Larguero sur la Cadena Ser.