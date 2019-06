Gianluigi Buffon ne jouera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais une chose est sûre, le portier de 41 ans n’a aucune intention de mettre fin à sa carrière. Et ces dernières semaines, on parle beaucoup de la possibilité de le voir rejoindre Porto. Son agent Silvano Martina a d’ailleurs confirmé à O Jogo que cette option pourrait le tenter.

« Il n’y a rien de concret, il n’y a pas de contact direct avec qui que ce soit du FC Porto. Mais l’idée de jouer à Porto et au Portugal intéresse beaucoup Buffon, car nous parlons d’un club avec une belle histoire et qui joue la Champions League. Le FC Porto est un grand club et il retrouverait également son ami Sérgio Conceição », a ainsi lancé son agent.

