Depuis 2016, Gregory van der Wiel évolue loin du Paris Saint-Germain. Le latéral hollandais, qui a joué 4 saisons dans la capitale française, a ensuite rebondi du côté de Fenerbahçe, puis de Cagliari, avant de finalement rejoindre Toronto en 2018. Mais après 34 matches joués, ce dernier a décidé de quitter le club canadien.

C’est ce qu’il a expliqué sur son compte Instagram. « Malheureusement, il n’y aura pas de deuxième année à cause de différences avec le staff. Je veux simplement gagner et le faire quelles que soient les conséquences. Je suppose que cette mentalité était trop pour eux et ils ont décidé qu’ils n’avaient pas besoin de moi pour cette saison », a ainsi déclaré Gregory van der Wiel.