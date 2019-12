Mauvaise nouvelle pour Hatem Ben Arfa. Le joueur de 32 ans a été débouté par le conseil de prud’hommes de Paris ! Il demandait le règlement de primes non versées par le club de la capitale, où il évoluait entre 2016 et 2018. Mis à l’écart du groupe professionnel en avril 2017, il avait fait appel à la justice pour récupérer 7,7 millions d’euros de primes individuelles et collectives.

Le conseil des prud’hommes n’a pas tranché en faveur de Ben Arfa, qui est toujours sans club depuis la fin de son aventure avec le Stade Rennais. Il a désormais un mois pour faire appel de cette décision. Si c’est le cas, ce sera alors à la chambre sociale de la Cour d’appel de Paris de trancher.