Longuement interrogé par le Times, le vétéran de Montpellier Vitorino Hilton (41 ans) a livré le secret de sa longévité. Le défenseur central brésilien est également revenu sur un passage marquant de sa longue carrière : le home-jacking dont il a été victime lorsqu’il évoluait à l’Olympique de Marseille, en 2011.

« Un soir, j’étais chez moi avec ma famille, des membres de ma famille venus du Brésil étaient là eux aussi, ils passaient des vacances avec nous. Je suis parti au lit et j’ai entendu mon chien aboyer. J’ai regardé dehors et j’ai vu les cambrioleurs qui grimpaient la porte d’entrée. C’est un moment qui m’a profondément marqué dans ma vie. Je viens d’un pays où on parle beaucoup de violence, mais je n’y ai jamais été cambriolé, je n’y ai jamais été agressé. Quand je suis arrivé en France, j’ai dit à tout le monde que c’était totalement différent du Brésil : que tu pouvais marcher dans la rue l’esprit tranquille. Mais j’ai été cambriolé à Marseille, où je m’y attendais le moins », s’est-il rappelé, encore ému.