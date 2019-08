Dans le cadre de l’International Champions Cup, Manchester United et l’AC Milan s’affrontaient ce samedi au Principality Stadium de Cardiff. Les Red Devils restaient sur cinq victoires en autant de matches lors de cette préparation estivale, tandis que pour les Rossoneri, c’était tout l’inverse avec deux défaites. Et dans ce match, la formation mancunienne a eu le dernier mot aux tirs au but (2-2, 5 t.a.b à 4).

Après l’ouverture du score de Rashford (14e), Suso a égalisé pour le club italien (26e). L’équipe de Marco Giampaolo a ensuite pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Lindelof (60e) mais Lingard a égalisé ensuite (72e). Avec ce score de 2-2, les deux équipes ont donc dû passer par la séance de tirs au but, et les joueurs d’Ole Gunnar Solskjær ont été les meilleurs dans cet exercice (5-4).

